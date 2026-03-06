Les grandes filles Local de Oui, Vivre en Outre-Seille Metz

Les grandes filles

Local de Oui, Vivre en Outre-Seille 60 rue des Allemands 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

L’association Oui, Vivre en Outre-Seille est ravie d’accueillir la compagnie L’Autre Scène pour une représentation de la pièce Les grandes filles .

Réservations par mail.Tout public

0 .

Local de Oui, Vivre en Outre-Seille 60 rue des Allemands 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est ouivivre.outreseille@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Oui, Vivre en Outre-Seille association is delighted to welcome the L’Autre Scène company for a performance of the play Les grandes filles .

Reservations by e-mail.

L’événement Les grandes filles Metz a été mis à jour le 2026-03-02 par AGENCE INSPIRE METZ