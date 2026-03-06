Les grandes filles Local de Oui, Vivre en Outre-Seille Metz
Les grandes filles Local de Oui, Vivre en Outre-Seille Metz vendredi 6 mars 2026.
Les grandes filles
Local de Oui, Vivre en Outre-Seille 60 rue des Allemands 57000 Metz Metz Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 20:00:00
L’association Oui, Vivre en Outre-Seille est ravie d’accueillir la compagnie L’Autre Scène pour une représentation de la pièce Les grandes filles .
Réservations par mail.Tout public
Local de Oui, Vivre en Outre-Seille 60 rue des Allemands 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est ouivivre.outreseille@gmail.com
English :
The Oui, Vivre en Outre-Seille association is delighted to welcome the L’Autre Scène company for a performance of the play Les grandes filles .
Reservations by e-mail.
