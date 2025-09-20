Les grandes heures de la basilique Saint-Vincent Basilique Saint-Vincent Metz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez l’histoire et la vie à travers les époques de la basilique Saint-Vincent grâce à cette exposition.

Basilique Saint-Vincent Place Saint-Vincent, 57000 Metz Metz 57045 Moselle Grand Est 03 87 68 25 02 L’abbaye de Saint-Vincent de Metz, fondée en 968 par Thierry Ier, évêque de Metz, est un site chargé d’histoire et de transformations architecturales. Initialement abritant un oratoire dédié à Saint Vincent de Saragosse, patron des vignerons, l’abbaye fut reconstruite en style gothique par l’abbé Warin à partir de 1248, achevant les travaux de construction au cours du XIVe siècle, avec une consécration en 1376.

Cependant, plusieurs catastrophes ont marqué son histoire : un incendie en 1395, des cloches effondrées en 1656, un second incendie en 1705, et la foudre frappant la tour de la façade en 1752. La reconstruction de cette façade s’est alors faite entre 1768 et 1776, adoptant un style néoclassique.

Après la Révolution française, l’église a été utilisée à diverses fins comme magasin, prison et hôpital pour chevaux malades, avant de devenir une église paroissiale en 1803 et de voir ses bâtiments conventuels transformés en lycée. Elle a été élevée au titre de basilique par le pape Pie XI en 1933.

Fermée en raison de difficultés de chauffage en 1988 et désaffectée en mai 2012, l’abbaye de Saint-Vincent de Metz sert aujourd’hui de lieu d’accueil pour des expositions et des concerts, offrant aux visiteurs une plongée dans son riche passé historique et architectural.

© Christian Legay