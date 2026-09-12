Informations pratiques

Le Blanc

Les Grandes Manœuvres militaires en France 1912/1913

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-12 18:00:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Conférence sur le thème de l’Histoire locale par Didier Dubant, Docteur en Histoire, chargé de mission à l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.

Conférence sur le thème de l’Histoire locale par Didier Dubant, Docteur en Histoire, chargé de mission à l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.

À travers la presse et les images d’époque, les grandes manœuvres militaires de 1901-1913 illustrent les liens enbe l’armée et une nation encore marquée par la guerre de 1870. Ces exercices régionaux dévoilaient aux délégations étrangères des innovations cruciales: moteurs, aviation et TSF Le Centre-Val de Loire fut au cœur des mancœuvres de 1908, et Tournon-Saint-Martin devint une base aéronautique-dé en 1912 et 1913. 3 .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

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English :

Conference on the theme of Oenology by Jean-Pierre Dermenghem, President of the Cépages d’hier et de demain association.

L’événement Les Grandes Manœuvres militaires en France 1912/1913 Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne