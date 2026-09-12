Les Grandes Manœuvres militaires en France 1912/1913 Le Blanc
jeudi 12 novembre 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Les Grandes Manœuvres militaires en France 1912/1913
Rue Pasteur Le Blanc Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-12 18:00:00
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
Conférence sur le thème de l’Histoire locale par Didier Dubant, Docteur en Histoire, chargé de mission à l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.
Conférence sur le thème de l’Histoire locale par Didier Dubant, Docteur en Histoire, chargé de mission à l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.
À travers la presse et les images d’époque, les grandes manœuvres militaires de 1901-1913 illustrent les liens enbe l’armée et une nation encore marquée par la guerre de 1870. Ces exercices régionaux dévoilaient aux délégations étrangères des innovations cruciales: moteurs, aviation et TSF Le Centre-Val de Loire fut au cœur des mancœuvres de 1908, et Tournon-Saint-Martin devint une base aéronautique-dé en 1912 et 1913. 3 .
Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr
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English :
Conference on the theme of Oenology by Jean-Pierre Dermenghem, President of the Cépages d’hier et de demain association.
L’événement Les Grandes Manœuvres militaires en France 1912/1913 Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne
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