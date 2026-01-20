Les grandes marées Scènes au bar Thionville

Les grandes marées Scènes au bar

1 place André Malraux Thionville Moselle

Vendredi 2026-03-13 18:30:00

2026-03-13

Un père débarque chez son fils a` l’improviste, au milieu de la nuit il ne dérangera pas longtemps, il vient juste causer un peu. Le fils est surpris, contrarié aussi, des amis l’attendent…

Pourquoi son père est-il là ? Que se passe-t-il ? On sent la tension entre ces deux-là. Ces deux hommes vont parler, se jauger, revivre des souvenirs, rire, se faire mal comme deux boxeurs sur un ring, jusqu’au matin, jusqu’au KO final.

À travers cette histoire singulière, chacun, chacune se retrouvera, comme parent ou comme enfant, dans la bonne volonté, la maladresse, le sentiment d’échec, la rébellion, l’envie d’idéal, la conviction d’être incompris. Puis, brutalement, il s’agit d’autre chose. Le suspense vous

prend et ne vous lâche plus.Tout public

A father arrives unexpectedly at his son?s house in the middle of the night: he won?t be disturbing him for long, he?s just come to have a little chat. The son is surprised and annoyed, as he has friends waiting for him?

Why is his father here? What’s going on? You can feel the tension between these two. These two men are going to talk, size each other up, relive memories, laugh, hurt each other like two boxers in a ring, until the morning, until the final knockout.

Through this singular story, each of them will find themselves, as parents or as children, in the goodwill, the clumsiness, the sense of failure, the rebellion, the desire for ideals, the conviction of being misunderstood. Then, suddenly, it’s about something else. The suspense

and never lets go.

