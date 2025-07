Les grandes olympiades des Gardians Boulevard des Arènes Nîmes

Les grandes olympiades des Gardians Boulevard des Arènes Nîmes vendredi 22 août 2025.

Les grandes olympiades des Gardians

Boulevard des Arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

SAUTS DE CHEVAL À CHEVAL ATTENTES AU FER FERRADES EN PISTE SAUTS DE CHEVAL À TAUREAUX

English :

JUMPS FROM HORSE TO HORSE WAITING WITH SHOES FERRADES IN THE RING JUMPS FROM HORSE TO BULLS

German :

SPRÜNGE VON PFERD ZU PFERD ERWARTUNGEN AN DAS EISEN FERRADES AUF DER RENNBAHN SPRÜNGE VON PFERD ZU STIER

Italiano :

SALTI DA CAVALLO A CAVALLO ATTESA CON LE SCARPE FERRATE NEL RING SALTI DA CAVALLO A TORI

Espanol :

SALTOS DE CABALLO A CABALLO ESPERAS CON HERRADURAS FERRADES EN EL RUEDO SALTOS DE CABALLO A TORO

