Les grandes oreilles de Réne mettent le bazar à l’école Médiathèque René Pétillon Lesneven

Les grandes oreilles de Réne mettent le bazar à l’école Médiathèque René Pétillon Lesneven vendredi 3 octobre 2025.

Les grandes oreilles de Réne mettent le bazar à l’école Vendredi 3 octobre, 18h00 Médiathèque René Pétillon Finistère

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Des histoires animées par les bibliothécaires pour les 4 ans et plus.

Sur inscription

Médiathèque René Pétillon 1 rue dixmude lesneven 29260 Lesneven 29260 Finistère Bretagne 0298211247 https://www.facebook.com/profile.php?id=100075777433131

Des histoires animées par les bibliothécaires pour les 4 ans et plus.

Médiathèque