Les Grandes oreilles mènent l'enquête !
Rue Dixmude Lesneven
Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
vendredi 6 février 2026
18:00:00
18:45:00
2026-02-06
Vous êtes l’as de la déduction ? Les plus grands détectives n’ont pas de secrets pour vous ? Mais oui, vous êtes bien mordu d’enquête !
Alors retrouvez-nous pour des histoires pleines de mystères à résoudre .
