Les Grandes oubliées – Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes d’après Titiou LECOQ TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com Tout public

Un spectacle nécessaire sur la question de l’invisibilisation des femmes au cours de l’Histoire. Un texte coup de poing, drôle et pédagogique qui, de la Préhistoire au 20ème siècle, fait résonner la voix de celles qu’on a muselées pendant des siècles.Ponctué par des saynètes de théâtre d’objet filmées en direct au plateau, le discours des deux conférencières se teinte alors de satire et de parodie pour mieux déconstruire avec humour le discours patriarcal qu’elles ont elles-mêmes entendu pendant leur enfance et adolescence.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://www.tntheatre.com



Afficher la carte du lieu TNT – Terrain Neutre Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire

