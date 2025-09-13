Les grandes oubliées Saint-Jean-de-la-Ruelle

Les grandes oubliées Saint-Jean-de-la-Ruelle samedi 7 mars 2026.

Les grandes oubliées

27 Rue Bernard Million Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

De tout temps, les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois. Et pourtant elles sont pour la plupart absentes des manuels d’histoire.

Pourquoi ce grand oubli ? De l’âge des cavernes jusqu’à nos jours, Titiou Lecoq s’appuie sur

les découvertes les plus récentes pour analyser les mécanismes de cette vision biaisée de l’Histoire. Elle redonne vie à des visages effacés, raconte ces invisibles, si nombreuses, qui ont modifié le monde. Pédagogue, mordante, irrésistible, avec elle tout s’éclaire. Les femmes ne se sont jamais tues.

La Compagnie a choisi d’adapter ce texte pour porter le message sous une autre forme artistique tout en conservant la vitalité de l’essai littéraire. Chaque récit de période historique prend vie sous forme de saynète de théâtre d’objet. Barbie et Ken, qui incarnent si parfaitement la société patriarcale et le capitalisme, seront mis en scène dans des situations satiriques, sous forme de soap-opera. 8 .

27 Rue Bernard Million Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 79 58 01 billetterie-unisson@ville-saintjeandelaruelle.fr

English :

Women have always been active. They have ruled, written, campaigned, created, fought, sometimes shouted. And yet they are largely absent from history textbooks.

German :

Frauen haben zu allen Zeiten gehandelt. Sie haben regiert, geschrieben, sich eingesetzt, geschaffen, gekämpft und manchmal auch geschrien. Dennoch sind sie in den meisten Geschichtsbüchern nicht zu finden.

Italiano :

Le donne sono sempre state attive. Hanno governato, scritto, fatto campagne, creato, combattuto e talvolta urlato. Eppure sono largamente assenti dai libri di testo di storia.

Espanol :

Las mujeres siempre han sido activas. Han gobernado, escrito, hecho campaña, creado, luchado y a veces gritado. Y, sin embargo, están en gran medida ausentes de los manuales de historia.

L’événement Les grandes oubliées Saint-Jean-de-la-Ruelle a été mis à jour le 2025-09-13 par ADRT45