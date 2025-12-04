Les grandes pages de la musique française Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

Avec Sanja Bizjak au piano, Christophe Boulier au violon et David Louwerse au violoncelle

En cette année anniversaire, une soirée en compagnie de trois génies de la musique française : Georges Bizet, Eric Satie et Maurice Ravel !

Dans le cadre des jeudis du classique, en partenariat avec la Mairie du 17e, le conservatoire Claude Debussy vous présente

« Les grandes pages de la musique française »

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit

sur réservation

Tout public.

Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS

