Les grandes pages de la musique française Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS
Les grandes pages de la musique française Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS jeudi 4 décembre 2025.
Avec Sanja Bizjak au piano, Christophe Boulier au violon et David Louwerse au violoncelle
En cette année anniversaire, une soirée en compagnie de trois génies de la musique française : Georges Bizet, Eric Satie et Maurice Ravel !
Dans le cadre des jeudis du classique, en partenariat avec la Mairie du 17e, le conservatoire Claude Debussy vous présente
« Les grandes pages de la musique française »
Le jeudi 04 décembre 2025
de 19h30 à 21h00
gratuit
sur réservation
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-04T20:30:00+01:00
fin : 2025-12-04T22:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-04T19:30:00+02:00_2025-12-04T21:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/conservatoire-municipal-claude-debussy-1626