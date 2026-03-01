Les Grandes Rencontres Hachette 2026 Palais Brongniart Paris

Du 13 au 15 mars 2026, ce lieu emblématique deviendra le point de ralliement des auteurs, des maisons du Groupe Hachette Livre, des éditeurs partenaires et du grand public, autour d’une programmation riche et rythmée. Les visiteurs pourront également découvrir une exposition patrimoniale inédite, réalisée avec le soutien de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec), qui révèle comment la vision et l’ambition de Louis Hachette ont façonné 200 ans d’histoire éditoriale.

Dan Brown, invité d’honneur

Les Grandes Rencontres Hachette accueilleront un invité d’exception, l’auteur de thrillers le plus célèbre au monde, Dan Brown, le samedi 14 mars à 20h30. À l’issue de la rencontre, qui sera animée par Nicolas Carreau, Le Secret des Secrets, paru aux Éditions JC Lattès, sera proposé à la vente en version dédicacée.

Une programmation articulée autour de 3 temps forts

Le Grand Rendez-Vous du livre

Le Palais Brongniart incarnera la richesse exceptionnelle de Hachette Livre à travers des espaces dédiés au rez-de-chaussée et au 1er étage, où plus de 50 maisons d’édition et marques du Groupe seront présentes aux côtés d’éditeurs partenaires. Chaque stand proposera la vente d’ouvrages, permettant au public de repartir avec ses découvertes, parfois dédicacées. Ces espaces proposeront une véritable cartographie de la création littéraire, représentant tous les segments, activités et principales géographies de Hachette Livre.

Le Grand Festival

Les Grandes Rencontres Hachette seront rythmées par plus d’une centaine de rendez-vous autour de trois formats distincts :

Les Conférences

Des conférences thématiques sur les grands enjeux de la lecture et du savoir ou sur les secrets de fabrication de l’édition : Les coulisses d’Astérix, Penser global éditer local, Les métiers de l’édition (en partenariat avec le Pass Culture), Du livre à l’écran avec STUDIOCANAL, etc…. Des rencontres avec des autrices et auteurs de renommée française et internationale.

Les Dédicaces

Réparties sur 7 espaces, plusieurs séances de dédicaces avec les autrices et auteurs des maisons d’édition du groupe et ceux de nos éditeurs partenaires.

Les Animations

Une douzaine d’ateliers et animations pour toute la famille rythmeront l’événement : ateliers aquarelle, journaling, coloriage pour adultes, dessin manga… Un espace sera dédié aux plus jeunes avec des lectures d’albums et des ateliers pédagogiques ainsi que des rencontres avec les personnages des livres jeunesse.

La Grande Exposition

Une exposition patrimoniale inédite, réalisée avec le soutien de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec), qui retrace les étapes de deux siècles d’aventure éditoriale, initiée en 1826 par Louis Hachette, jeune normalien de 26 ans. Ce parcours historique met en lumière la manière une petite librairie du Quartier latin est devenue l’un des acteurs mondiaux de l’édition, fidèle à une conviction fondatrice : rendre la connaissance et la lecture accessibles au plus grand nombre.

Une exposition conçue avec le soutien de l’Imec et dont la scénographie a été réalisée par Shortcut Events.

Jours et horaires d’ouverture Vendredi 13 mars : 9 h 30 – 20 h

Samedi 14 mars : 9 h 30 – 20 h

Dimanche 15 mars : 9 h 30 – 13 h

La dernière entrée sur site se fera 45 minutes avant la fermeture des portes.

Pour marquer son 200e anniversaire, Hachette Livre transforme le Palais Brongniart en un forum vivant, entièrement gratuit et ouvert à tous.

Du vendredi 13 mars 2026 au dimanche 15 mars 2026 :

gratuit sous condition Tout public.

Date(s) :

Palais Brongniart 16 Place de la Bourse 75002 Paris

contact@lesgrandesrencontreshachette.fr



