Les grandes sonates du répertoire Église Saint-Merry Paris

Christophe Strassel, violon

Christophe Strassel a commencé le violon à l’âge de 6 ans et a obtenu son Premier prix au Conservatoire national de région de Metz à l’âge de 12 ans. Il est également diplômé de l’Ecole Normale de Musique de Paris en violon et en musique de chambre. Il a été membre en 1988 de l’Orchestre français des jeunes qui a vocation à former de jeunes musiciens professionnels, puis entre 1990 et 1994 de l’orchestre de chambre professionnel « Les solistes de Lorraine ». Il a notamment étudié auprès de Serge Blanc qui a été le dernier élève de Georges Enesco et d’André Siwy, lui-même disciple du grand violoniste hongrois André Gertler. Conseiller maître à la Cour des comptes, il a gardé en marge de son parcours professionnel, une activité musicale soutenue. Sa participation aux festivals de l’association « Les amateurs virtuoses » depuis 2012 lui a notamment permis de faire de nombreux concerts en France (notamment au théâtre du Châtelet en 2012 et 2013) ainsi qu’à l’étranger (Hongrie, Allemagne, Italie et Afrique du Sud).

Sylvain Levy, piano

En 1989, Sylvain Levy a obtenu le Premier prix du Concours International de Piano de l’Ecole Polytechnique (Paris) en interprétant le 24ème concerto de Mozart avec l’Orchestre de la Garde Républicaine. Il obtient la même année, le 1er prix ex-aequo du Concours International des Grands Amateurs de Piano (Paris). Il se produit ensuite en 1995 avec l’Orchestre du Conservatoire National de Région de Paris sous la direction de Georges Prêtre en interprétant le 1er concerto de Prokofieff. Il entre ensuite à l’Ecole Normale de Musique de Paris en 2000 et en sort avec le 6ème degré libre en 2002, ou il a pu suivre notamment des masterclasses avec France Clidat. En 2016, Sylvain remporte le Premier prix ainsi que le prix spécial du jury au Concours international de Piano d’Ile-de-France (Concours Anne Queffelec, Maison-Laffitte). En 2022, il fonde le Festival Amitiés Musicales Internationales qui est destiné aux pianistes et musiciens grands amateurs pour la plupart lauréats des concours internationaux. La 5ème édition 2026 se déroulera en France et en Allemagne. Ayant remporté en 2025 le 1er prix ex-aequo avec la mention « exceptionnelle » au Concours International de Piano de Cologne (Allemagne), Sylvain sera invité à se produire avec orchestre en Allemagne en 2027. En parallèle, il donne des concerts en Allemagne, en Italie ainsi qu’en France (église Saint-Merry, festival 1001 Notes à Limoges…) et se produit régulièrement avec le violoniste Christophe Strassel en duo de musique de chambre. Il se perfectionne depuis 2017 auprès de la pianiste concertiste Isabelle Oehmichen, elle-même disciple de G. Cziffra. En parallèle à ses activités musicales, Sylvain est magistrat financier à la Chambre régionale des Comptes Grand Est (Metz).

Le concert présentera les grandes sonates du répertoire, tant en musique de chambre (piano violon) qu’en piano solo. La 1ère sonate de Beethoven est une oeuvre de jeunesse mais annonce déjà la grande sonate à Kreutzer (9ème sonate de Beethoven), notamment par son thème et variation central. La 1ère sonate de Brahms fait partie d’un cycle de 3 sonate et préfigure déjà les oeuvres de la fin de vie de Brahms. La sonate en si mineur de Liszt est l’un des monuments pour piano et certainement l’oeuvre la plus aboutie de Liszt.

Le dimanche 22 février 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-22T17:00:00+01:00

fin : 2026-02-22T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-22T16:00:00+02:00_2026-02-22T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

+33142719393 concerts@saintmerry.org



