Les grandes tablées d’Ouzilly-Vignolles Moncontour

Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Ambiance chaleureuse, bons petits plats, et musique en live !
Au menu (25€) par le Restaurant les délices d’Éden :
Salade de gésiers
Mix Grill au braséro
Pommes de terre grenailles
Fromage
Tarte vigneronne
Café
Menu enfant 10€
Dégustation & vente de vins locaux Domaine de la Neuraye
Animé par La Lyre Txaranga– oui, le groupe festif venu tout droit de La Trimouille (participant et concourant en mai 2025 au Festival International de Bandas à Condom dans le Gers) et organisateur du Festival de Bandas de Montmorillon (https://facebook.com/events/s/festival-bandas-txaranga-10eme/1158035082787899/) où certains de nos membres ont eu le plaisir de vibrer cette année ! Ambiance garantie !
Buvette La Tar’Dive
Réservez vite votre place dès maintenant .
Saint Chartres Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 66 18 42 la.tardive86330@gmail.com
