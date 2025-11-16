Les Grandes Tablées du Canard de la Maison Coraboeuf VIHIERS Lys-Haut-Layon

Les Grandes Tablées du Canard de la Maison Coraboeuf

VIHIERS La Télachère Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 12:30:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16 2025-11-23

Repas festif pour (re)découvrir les délicieux produits de canard de la Maison Coraboeuf.

Au menu du repas foie gras, magret ou confit, formages fermiers, dessert.

Animation musicale.

Le nombre de places étant réduits, pensez à réserver. .

VIHIERS La Télachère Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 82 39 coraboeuf.mm@wanadoo.fr

English :

A festive meal to (re)discover Maison Coraboeuf’s delicious duck products.

German :

Festliches Essen zur (Wieder-)Entdeckung der köstlichen Entenprodukte des Hauses Coraboeuf.

Italiano :

Un pranzo di festa per (ri)scoprire i deliziosi prodotti a base di anatra della Maison Coraboeuf.

Espanol :

Una comida festiva para (re)descubrir los deliciosos productos de pato de la Maison Coraboeuf.

L’événement Les Grandes Tablées du Canard de la Maison Coraboeuf Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais