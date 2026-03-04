Les Grandes Voix du Fado : Carminho, Victoria Hall, Genève

Les Grandes Voix du Fado : Carminho Samedi 7 mars, 20h00 Victoria Hall

Carminho – L’essence du fado, entre tradition et modernité

Carminho est l’une des voix les plus profondes, élégantes et respectées du fado contemporain. Héritière d’une tradition séculaire, fille de la fadiste Teresa Siqueira, elle porte dans sa voix l’âme de Lisbonne tout en réinventant le fado avec une sensibilité moderne, personnelle et universelle.

Depuis son premier album Fado (2009), unanimement salué par la critique, Carminho n’a cessé d’explorer, d’élargir et d’affiner son art. Au fil de ses albums: Alma, Canto, Carminho Canta Tom Jobim, Maria, Portuguesa, elle a affirmé une identité unique, mêlant respect absolu de la tradition et quête d’une expression contemporaine.

En 2025, elle dévoile l’un de ses projets les plus intimes et ambitieux: Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir, un album où elle explore la dualité, la passion, la force intérieure et les frontières de l’émotion musicale.

Une collaboration exceptionnelle avec Rosalía (2025)

En 2025, Carminho franchit une nouvelle étape majeure dans sa carrière internationale en collaborant avec Rosalía, l’une des artistes les plus influentes de la scène mondiale.

Carminho offre à Rosalía un morceau pour son nouvel album: «Memória», une chanson bouleversante où Rosalía chante… en portugais.

Cette rencontre artistique, véritable hommage réciproque, réunit deux univers riches et profonds.

La presse européenne a salué «une fusion culturelle rare et magistrale», confirmant la place de Carminho comme artiste visionnaire, capable de faire dialoguer les traditions ibériques avec une modernité rayonnante.

Une carrière internationale et des collaborations prestigieuses

Au-delà du fado, Carminho s’est imposée comme une artiste incontournable sur les scènes du monde entier. Elle a collaboré avec Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Milton Nascimento, ou encore Pablo Alborán, transcendant les genres et touchant un public très large.

Son ouverture, sa curiosité et sa rigueur artistique font d’elle l’une des artistes portugaises les plus respectées de sa génération.

La magie Carminho sur scène

Sur scène, Carminho offre une expérience unique: une intensité vocale rare, une présence magnétique et une vérité émotionnelle qui suspend le temps.

Chaque mot, chaque souffle, chaque silence compte.

Sa prestation au Victoria Hall promet un moment inoubliable: une rencontre entre la pureté du fado et l’acoustique majestueuse de cette salle emblématique, portée par une artiste au sommet de son art.

Carminho – Une voix, une culture, une émotion

Carminho est aujourd’hui une figure essentielle de la culture portugaise.

Elle porte l’héritage du fado avec respect, passion et audace, tout en lui offrant un avenir lumineux.

Son concert au Victoria Hall sera une soirée de grâce, de profondeur et d’émotion.

Une occasion rare de vivre le fado dans ce qu’il a de plus pur, de plus puissant, de plus universel.

Concert exceptionnel de fado avec Carminho, l’une des plus grandes voix de la musique portugaise, au Victoria Hall, le 7 mars 2026 à 20h, pour une soirée unique célébrant Les Grandes Voix du Fado.

