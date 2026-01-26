Les Grandes z’oreilles en concert Nougaro, Brel, Brassens ZA du Pas Fleury – Tournus
ZA du Pas Fleury – Salle des Arcades Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14 23:30:00
Le galpon se délocalise à la salle des Arcades avec la présentation de l’orchestre Les Grandes Z’Oreilles qui fête ses 10 ans.
Retrouvez Nougaro, Brel, Brassens, Ferré… et des surprises.
40 artistes sur scène, musiciens, chanteurs, comédiens.
Un orchestre talentueux, pour des moments d’émotion inoubliables. .
ZA du Pas Fleury – Salle des Arcades Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 37 32 legalpon@gmail.com
