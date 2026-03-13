Les grands âges Musée de l’Homme Paris

Cette exposition, à la croisée de l’art et de la science, propose de mettre en lumière la vieillesse en tant que réalité biologique, démographique et sociale, à travers une série de photographies.

Derrière l’objectif, l’artiste Nikos Aliagas capture des scènes du quotidien et réalise des portraits saisissants. Quelques-unes de ses plus belles photographies mêlées aux réflexions scientifiques du chercheur Samuel Pavard sont à découvrir dans le Foyer Germaine Tillion (250 m²).

En croisant leurs regards à la fois lucides et délicats sur les grands âges, l’exposition invite à s’interroger sur notre rapport au temps, sur la place que nous accordons aux personnes âgées dans nos sociétés et sur les liens que les différentes générations tissent entre elles.

Elle compare la longévité humaine à celle du reste du vivant et éclaire le public sur la place fondamentale qu’ont occupée les plus âgés dans l’histoire de notre espèce pour son évolution cognitive, sociale et culturelle.

Alors qu’aujourd’hui de nouvelles classes d’âge émergent, illustrées par la proportion grandissante des centenaires et plus, l’exposition questionne la réalité complexe de la vie aux grands âges ainsi que les nouvelles représentations de la vieillesse dans nos sociétés contemporaines.

Enfin, en valorisant le lien qui existe entre la question des grands âges et celle de la santé de notre planète, elle réaffime la légitimité de notre désir collectif de vivre des vies plus longues malgré un monde en proie à des changements environnementaux brutaux.

Cette nouvelle exposition à découvrir au Musée de l’Homme est le fruit de la rencontre entre Samuel Pavard, biodémographe et spécialiste du vieillissement au Muséum, et Nikos Aliagas, artiste photographe.

Du mercredi 08 avril 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

De 12 à 15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T14:00:00+02:00

fin : 2027-01-03T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-04-08T11:00:00+02:00_2026-04-08T19:00:00+02:00;2026-04-09T11:00:00+02:00_2026-04-09T19:00:00+02:00;2026-04-10T11:00:00+02:00_2026-04-10T19:00:00+02:00;2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00;2026-04-12T11:00:00+02:00_2026-04-12T19:00:00+02:00;2026-04-13T11:00:00+02:00_2026-04-13T19:00:00+02:00;2026-04-15T11:00:00+02:00_2026-04-15T19:00:00+02:00;2026-04-16T11:00:00+02:00_2026-04-16T19:00:00+02:00;2026-04-17T11:00:00+02:00_2026-04-17T19:00:00+02:00;2026-04-18T11:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00;2026-04-19T11:00:00+02:00_2026-04-19T19:00:00+02:00;2026-04-20T11:00:00+02:00_2026-04-20T19:00:00+02:00;2026-04-22T11:00:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T11:00:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00;2026-04-24T11:00:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00;2026-04-25T11:00:00+02:00_2026-04-25T19:00:00+02:00;2026-04-26T11:00:00+02:00_2026-04-26T19:00:00+02:00;2026-04-27T11:00:00+02:00_2026-04-27T19:00:00+02:00;2026-04-29T11:00:00+02:00_2026-04-29T19:00:00+02:00;2026-04-30T11:00:00+02:00_2026-04-30T19:00:00+02:00;2026-05-01T11:00:00+02:00_2026-05-01T19:00:00+02:00;2026-05-02T11:00:00+02:00_2026-05-02T19:00:00+02:00;2026-05-03T11:00:00+02:00_2026-05-03T19:00:00+02:00;2026-05-04T11:00:00+02:00_2026-05-04T19:00:00+02:00;2026-05-06T11:00:00+02:00_2026-05-06T19:00:00+02:00;2026-05-07T11:00:00+02:00_2026-05-07T19:00:00+02:00;2026-05-08T11:00:00+02:00_2026-05-08T19:00:00+02:00;2026-05-09T11:00:00+02:00_2026-05-09T19:00:00+02:00;2026-05-10T11:00:00+02:00_2026-05-10T19:00:00+02:00;2026-05-11T11:00:00+02:00_2026-05-11T19:00:00+02:00;2026-05-13T11:00:00+02:00_2026-05-13T19:00:00+02:00;2026-05-14T11:00:00+02:00_2026-05-14T19:00:00+02:00;2026-05-15T11:00:00+02:00_2026-05-15T19:00:00+02:00;2026-05-16T11:00:00+02:00_2026-05-16T19:00:00+02:00;2026-05-17T11:00:00+02:00_2026-05-17T19:00:00+02:00;2026-05-18T11:00:00+02:00_2026-05-18T19:00:00+02:00;2026-05-20T11:00:00+02:00_2026-05-20T19:00:00+02:00;2026-05-21T11:00:00+02:00_2026-05-21T19:00:00+02:00;2026-05-22T11:00:00+02:00_2026-05-22T19:00:00+02:00;2026-05-23T11:00:00+02:00_2026-05-23T19:00:00+02:00;2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T19:00:00+02:00;2026-05-25T11:00:00+02:00_2026-05-25T19:00:00+02:00;2026-05-27T11:00:00+02:00_2026-05-27T19:00:00+02:00;2026-05-28T11:00:00+02:00_2026-05-28T19:00:00+02:00;2026-05-29T11:00:00+02:00_2026-05-29T19:00:00+02:00;2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00;2026-05-31T11:00:00+02:00_2026-05-31T19:00:00+02:00;2026-06-01T11:00:00+02:00_2026-06-01T19:00:00+02:00;2026-06-03T11:00:00+02:00_2026-06-03T19:00:00+02:00;2026-06-04T11:00:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00;2026-06-05T11:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00;2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T19:00:00+02:00;2026-06-08T11:00:00+02:00_2026-06-08T19:00:00+02:00;2026-06-10T11:00:00+02:00_2026-06-10T19:00:00+02:00;2026-06-11T11:00:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00;2026-06-12T11:00:00+02:00_2026-06-12T19:00:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T19:00:00+02:00;2026-06-15T11:00:00+02:00_2026-06-15T19:00:00+02:00;2026-06-17T11:00:00+02:00_2026-06-17T19:00:00+02:00;2026-06-18T11:00:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00;2026-06-19T11:00:00+02:00_2026-06-19T19:00:00+02:00;2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00;2026-06-21T11:00:00+02:00_2026-06-21T19:00:00+02:00;2026-06-22T11:00:00+02:00_2026-06-22T19:00:00+02:00;2026-06-24T11:00:00+02:00_2026-06-24T19:00:00+02:00;2026-06-25T11:00:00+02:00_2026-06-25T19:00:00+02:00;2026-06-26T11:00:00+02:00_2026-06-26T19:00:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T19:00:00+02:00;2026-06-29T11:00:00+02:00_2026-06-29T19:00:00+02:00;2026-07-01T11:00:00+02:00_2026-07-01T19:00:00+02:00;2026-07-02T11:00:00+02:00_2026-07-02T19:00:00+02:00;2026-07-03T11:00:00+02:00_2026-07-03T19:00:00+02:00;2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T19:00:00+02:00;2026-07-06T11:00:00+02:00_2026-07-06T19:00:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T19:00:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T19:00:00+02:00;2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T19:00:00+02:00;2026-07-13T11:00:00+02:00_2026-07-13T19:00:00+02:00;2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T19:00:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T19:00:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T19:00:00+02:00;2026-07-20T11:00:00+02:00_2026-07-20T19:00:00+02:00;2026-07-22T11:00:00+02:00_2026-07-22T19:00:00+02:00;2026-07-23T11:00:00+02:00_2026-07-23T19:00:00+02:00;2026-07-24T11:00:00+02:00_2026-07-24T19:00:00+02:00;2026-07-25T11:00:00+02:00_2026-07-25T19:00:00+02:00;2026-07-26T11:00:00+02:00_2026-07-26T19:00:00+02:00;2026-07-27T11:00:00+02:00_2026-07-27T19:00:00+02:00;2026-07-29T11:00:00+02:00_2026-07-29T19:00:00+02:00;2026-07-30T11:00:00+02:00_2026-07-30T19:00:00+02:00;2026-07-31T11:00:00+02:00_2026-07-31T19:00:00+02:00;2026-08-01T11:00:00+02:00_2026-08-01T19:00:00+02:00;2026-08-02T11:00:00+02:00_2026-08-02T19:00:00+02:00;2026-08-03T11:00:00+02:00_2026-08-03T19:00:00+02:00;2026-08-05T11:00:00+02:00_2026-08-05T19:00:00+02:00;2026-08-06T11:00:00+02:00_2026-08-06T19:00:00+02:00;2026-08-07T11:00:00+02:00_2026-08-07T19:00:00+02:00;2026-08-08T11:00:00+02:00_2026-08-08T19:00:00+02:00;2026-08-09T11:00:00+02:00_2026-08-09T19:00:00+02:00;2026-08-10T11:00:00+02:00_2026-08-10T19:00:00+02:00;2026-08-12T11:00:00+02:00_2026-08-12T19:00:00+02:00;2026-08-13T11:00:00+02:00_2026-08-13T19:00:00+02:00;2026-08-14T11:00:00+02:00_2026-08-14T19:00:00+02:00;2026-08-15T11:00:00+02:00_2026-08-15T19:00:00+02:00;2026-08-16T11:00:00+02:00_2026-08-16T19:00:00+02:00;2026-08-17T11:00:00+02:00_2026-08-17T19:00:00+02:00;2026-08-19T11:00:00+02:00_2026-08-19T19:00:00+02:00;2026-08-20T11:00:00+02:00_2026-08-20T19:00:00+02:00;2026-08-21T11:00:00+02:00_2026-08-21T19:00:00+02:00;2026-08-22T11:00:00+02:00_2026-08-22T19:00:00+02:00;2026-08-23T11:00:00+02:00_2026-08-23T19:00:00+02:00;2026-08-24T11:00:00+02:00_2026-08-24T19:00:00+02:00;2026-08-26T11:00:00+02:00_2026-08-26T19:00:00+02:00;2026-08-27T11:00:00+02:00_2026-08-27T19:00:00+02:00;2026-08-28T11:00:00+02:00_2026-08-28T19:00:00+02:00;2026-08-29T11:00:00+02:00_2026-08-29T19:00:00+02:00;2026-08-30T11:00:00+02:00_2026-08-30T19:00:00+02:00;2026-08-31T11:00:00+02:00_2026-08-31T19:00:00+02:00;2026-09-02T11:00:00+02:00_2026-09-02T19:00:00+02:00;2026-09-03T11:00:00+02:00_2026-09-03T19:00:00+02:00;2026-09-04T11:00:00+02:00_2026-09-04T19:00:00+02:00;2026-09-05T11:00:00+02:00_2026-09-05T19:00:00+02:00;2026-09-06T11:00:00+02:00_2026-09-06T19:00:00+02:00;2026-09-07T11:00:00+02:00_2026-09-07T19:00:00+02:00;2026-09-09T11:00:00+02:00_2026-09-09T19:00:00+02:00;2026-09-10T11:00:00+02:00_2026-09-10T19:00:00+02:00;2026-09-11T11:00:00+02:00_2026-09-11T19:00:00+02:00;2026-09-12T11:00:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00;2026-09-13T11:00:00+02:00_2026-09-13T19:00:00+02:00;2026-09-14T11:00:00+02:00_2026-09-14T19:00:00+02:00;2026-09-16T11:00:00+02:00_2026-09-16T19:00:00+02:00;2026-09-17T11:00:00+02:00_2026-09-17T19:00:00+02:00;2026-09-18T11:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00;2026-09-21T11:00:00+02:00_2026-09-21T19:00:00+02:00;2026-09-23T11:00:00+02:00_2026-09-23T19:00:00+02:00;2026-09-24T11:00:00+02:00_2026-09-24T19:00:00+02:00;2026-09-25T11:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T11:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00;2026-09-28T11:00:00+02:00_2026-09-28T19:00:00+02:00;2026-09-30T11:00:00+02:00_2026-09-30T19:00:00+02:00;2026-10-01T11:00:00+02:00_2026-10-01T19:00:00+02:00;2026-10-02T11:00:00+02:00_2026-10-02T19:00:00+02:00;2026-10-03T11:00:00+02:00_2026-10-03T19:00:00+02:00;2026-10-04T11:00:00+02:00_2026-10-04T19:00:00+02:00;2026-10-05T11:00:00+02:00_2026-10-05T19:00:00+02:00;2026-10-07T11:00:00+02:00_2026-10-07T19:00:00+02:00;2026-10-08T11:00:00+02:00_2026-10-08T19:00:00+02:00;2026-10-09T11:00:00+02:00_2026-10-09T19:00:00+02:00;2026-10-10T11:00:00+02:00_2026-10-10T19:00:00+02:00;2026-10-11T11:00:00+02:00_2026-10-11T19:00:00+02:00;2026-10-12T11:00:00+02:00_2026-10-12T19:00:00+02:00;2026-10-14T11:00:00+02:00_2026-10-14T19:00:00+02:00;2026-10-15T11:00:00+02:00_2026-10-15T19:00:00+02:00;2026-10-16T11:00:00+02:00_2026-10-16T19:00:00+02:00;2026-10-17T11:00:00+02:00_2026-10-17T19:00:00+02:00;2026-10-18T11:00:00+02:00_2026-10-18T19:00:00+02:00;2026-10-19T11:00:00+02:00_2026-10-19T19:00:00+02:00;2026-10-21T11:00:00+02:00_2026-10-21T19:00:00+02:00;2026-10-22T11:00:00+02:00_2026-10-22T19:00:00+02:00;2026-10-23T11:00:00+02:00_2026-10-23T19:00:00+02:00;2026-10-24T11:00:00+02:00_2026-10-24T19:00:00+02:00;2026-10-25T11:00:00+02:00_2026-10-25T19:00:00+02:00;2026-10-26T11:00:00+02:00_2026-10-26T19:00:00+02:00;2026-10-28T11:00:00+02:00_2026-10-28T19:00:00+02:00;2026-10-29T11:00:00+02:00_2026-10-29T19:00:00+02:00;2026-10-30T11:00:00+02:00_2026-10-30T19:00:00+02:00;2026-10-31T11:00:00+02:00_2026-10-31T19:00:00+02:00;2026-11-01T11:00:00+02:00_2026-11-01T19:00:00+02:00;2026-11-02T11:00:00+02:00_2026-11-02T19:00:00+02:00;2026-11-04T11:00:00+02:00_2026-11-04T19:00:00+02:00;2026-11-05T11:00:00+02:00_2026-11-05T19:00:00+02:00;2026-11-06T11:00:00+02:00_2026-11-06T19:00:00+02:00;2026-11-07T11:00:00+02:00_2026-11-07T19:00:00+02:00;2026-11-08T11:00:00+02:00_2026-11-08T19:00:00+02:00;2026-11-09T11:00:00+02:00_2026-11-09T19:00:00+02:00;2026-11-11T11:00:00+02:00_2026-11-11T19:00:00+02:00;2026-11-12T11:00:00+02:00_2026-11-12T19:00:00+02:00;2026-11-13T11:00:00+02:00_2026-11-13T19:00:00+02:00;2026-11-14T11:00:00+02:00_2026-11-14T19:00:00+02:00;2026-11-15T11:00:00+02:00_2026-11-15T19:00:00+02:00;2026-11-16T11:00:00+02:00_2026-11-16T19:00:00+02:00;2026-11-18T11:00:00+02:00_2026-11-18T19:00:00+02:00;2026-11-19T11:00:00+02:00_2026-11-19T19:00:00+02:00;2026-11-20T11:00:00+02:00_2026-11-20T19:00:00+02:00;2026-11-21T11:00:00+02:00_2026-11-21T19:00:00+02:00;2026-11-22T11:00:00+02:00_2026-11-22T19:00:00+02:00;2026-11-23T11:00:00+02:00_2026-11-23T19:00:00+02:00;2026-11-25T11:00:00+02:00_2026-11-25T19:00:00+02:00;2026-11-26T11:00:00+02:00_2026-11-26T19:00:00+02:00;2026-11-27T11:00:00+02:00_2026-11-27T19:00:00+02:00;2026-11-28T11:00:00+02:00_2026-11-28T19:00:00+02:00;2026-11-29T11:00:00+02:00_2026-11-29T19:00:00+02:00;2026-11-30T11:00:00+02:00_2026-11-30T19:00:00+02:00;2026-12-02T11:00:00+02:00_2026-12-02T19:00:00+02:00;2026-12-03T11:00:00+02:00_2026-12-03T19:00:00+02:00;2026-12-04T11:00:00+02:00_2026-12-04T19:00:00+02:00;2026-12-05T11:00:00+02:00_2026-12-05T19:00:00+02:00;2026-12-06T11:00:00+02:00_2026-12-06T19:00:00+02:00;2026-12-07T11:00:00+02:00_2026-12-07T19:00:00+02:00;2026-12-09T11:00:00+02:00_2026-12-09T19:00:00+02:00;2026-12-10T11:00:00+02:00_2026-12-10T19:00:00+02:00;2026-12-11T11:00:00+02:00_2026-12-11T19:00:00+02:00;2026-12-12T11:00:00+02:00_2026-12-12T19:00:00+02:00;2026-12-13T11:00:00+02:00_2026-12-13T19:00:00+02:00;2026-12-14T11:00:00+02:00_2026-12-14T19:00:00+02:00;2026-12-16T11:00:00+02:00_2026-12-16T19:00:00+02:00;2026-12-17T11:00:00+02:00_2026-12-17T19:00:00+02:00;2026-12-18T11:00:00+02:00_2026-12-18T19:00:00+02:00;2026-12-19T11:00:00+02:00_2026-12-19T19:00:00+02:00;2026-12-20T11:00:00+02:00_2026-12-20T19:00:00+02:00;2026-12-21T11:00:00+02:00_2026-12-21T19:00:00+02:00;2026-12-23T11:00:00+02:00_2026-12-23T19:00:00+02:00;2026-12-24T11:00:00+02:00_2026-12-24T19:00:00+02:00;2026-12-25T11:00:00+02:00_2026-12-25T19:00:00+02:00;2026-12-26T11:00:00+02:00_2026-12-26T19:00:00+02:00;2026-12-27T11:00:00+02:00_2026-12-27T19:00:00+02:00;2026-12-28T11:00:00+02:00_2026-12-28T19:00:00+02:00;2026-12-30T11:00:00+02:00_2026-12-30T19:00:00+02:00;2026-12-31T11:00:00+02:00_2026-12-31T19:00:00+02:00;2027-01-01T11:00:00+02:00_2027-01-01T19:00:00+02:00;2027-01-02T11:00:00+02:00_2027-01-02T19:00:00+02:00;2027-01-03T11:00:00+02:00_2027-01-03T19:00:00+02:00

Musée de l’Homme 17, place du Trocadéro 75016 Paris



Afficher la carte du lieu Musée de l’Homme et trouvez le meilleur itinéraire

