Les grands airs d’opéra Bidache

Les grands airs d’opéra

Eglise Saint Jacques le Majeur Bidache Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Avec la soprano Odile Heimburger et le quintette à cordes de l’Orchestre du Pays Basque. Proposé dans le cadre du Téléthon, un appel au don, au chapeau, sera effectué et reversé pour le Téléthon. .

Eglise Saint Jacques le Majeur Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

