Les grands airs d’opéra Bidache

Eglise Saint Jacques le Majeur Bidache Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Avec la soprano Odile Heimburger et le quintette à cordes de l’Orchestre du Pays Basque. Proposé dans le cadre du Téléthon, un appel au don, au chapeau, sera effectué et reversé pour le Téléthon. .
Eglise Saint Jacques le Majeur Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
