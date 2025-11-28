Les grands airs d’opéra

Abbaye Lahonce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Avec la soprano Odile Heimburger et l’Orchestre du Pays Basque. .

Abbaye Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

English : Les grands airs d’opéra

German : Les grands airs d’opéra

Italiano :

Espanol : Les grands airs d’opéra

L’événement Les grands airs d’opéra Lahonce a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Pays Basque