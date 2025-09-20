Les grands architectes de Saint Georges sur Loire Abbaye de Saint Georges sur Loire Saint-Georges-sur-Loire

Les grands architectes de Saint Georges sur Loire 20 et 21 septembre Abbaye de Saint Georges sur Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

De la Renaissance au XXème siècle, revivez la construction de quatre monuments emblématiques de Saint Georges sur Loire. A travers l’évocation de la vie des hommes qui ont conçu ces bâtiments, découvrez l’évolution du métier d’architecte à travers les âges.

Abbaye de Saint Georges sur Loire place de l’hotel de ville 49170 Saint Georges sur Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 72 14 80 https://www.saint-georges-sur-loire.fr/ https://www.facebook.com/saintgeorgesurloire/ Monument historique, l’abbaye abrite aujourd’hui l’hôtel de ville. Son escalier central est tout à fait remarquable. Contigü, le réfectoire des Moines conserve des traces de peintures du XIIème siècle. La palais abbatial situé à proximité est une propriété privée. Parkings, arrêt de car Aléop lignes 410 et 422

