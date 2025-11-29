Les grands chefs d’oeuvres du Musée d’Orsay Villentrois-Faverolles-en-Berry
Les grands chefs d’oeuvres du Musée d’Orsay Villentrois-Faverolles-en-Berry samedi 29 novembre 2025.
Les grands chefs d’oeuvres du Musée d’Orsay
Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : 2025-11-29 18:00:00
Début : 2025-11-29 18:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Émerveillez-vous devant les chefs-d’oeuvre emblématiques des grands maîtres impressionnistes !
Tout public.
Réservation conseillée. .
Villentrois-Faverolles-en-Berry 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 06 75 27 artsenfolie36600@gmail.com
English :
Marvel at the iconic masterpieces of the great Impressionist masters!
German :
Staunen Sie über die ikonischen Meisterwerke der großen impressionistischen Meister!
Italiano :
Ammirate i capolavori emblematici dei grandi maestri impressionisti!
Espanol :
Maravíllese ante las emblemáticas obras maestras de los grandes maestros impresionistas
