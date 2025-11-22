Les grands chœurs d’opéra CIRQUE-MANEGE Reims

Les grands chœurs d’opéra CIRQUE-MANEGE Reims samedi 22 novembre 2025.

Les grands chœurs d’opéra

CIRQUE-MANEGE 2 Boulevard Général Leclerc Reims Marne

Tarif : 17 – 17 – 42 EUR

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22 22:00:00

2025-11-22

Plongez au cœur des émotions avec les grands chœurs d’opéra !

Fermez les yeux… Entendez la ferveur d’un peuple en liesse, la puissance des prières, l’élan des cœurs amoureux. Les grands chœurs d’opéra ne sont pas de simples accompagnateurs ils sont l’âme même du drame, la voix collective des passions humaines.

Pour ce concert exceptionnel, nous vous invitons à un voyage musical à travers les pages les plus flamboyantes de l’histoire de l’opéra. Des accents héroïques de Verdi aux éclats lumineux de Mozart, de la profondeur émotive de Tchaïkovski à l’élégance poignante de Puccini, chaque chœur est un monde à lui seul tantôt guerrier, tantôt sensuel, toujours vibrant.

Ces œuvres, interprétées par 2 chœurs rémois, le Chœur Nicolas de Grigny et le Chœur Ars Vocalis, accompagnés par l’Orchestre Champ’Ardaisne, sous la direction de Jean-Marie Puissant,vous feront redécouvrir toute la grandeur et la théâtralité qui ont fait la légende de l’opéra.

Un moment rare, où la force des voix et la beauté des mélodies se rejoignent pour vous faire frissonner. .

CIRQUE-MANEGE 2 Boulevard Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est +33 6 20 23 44 36

