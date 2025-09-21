Les grands classiques – La Reine Margot Cinéma Le Trianon Romainville

Les grands classiques – La Reine Margot Cinéma Le Trianon Romainville dimanche 21 septembre 2025.

Les grands classiques – La Reine Margot Dimanche 21 septembre, 16h30 Cinéma Le Trianon Seine-Saint-Denis

Tarifs : plein 7€ – réduit 5€ – moins de 26 ans 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T19:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T19:30:00

Projection du film La Reine Margot de Patrice Chéreau (1994)

Résumé : Août 1572, Marguerite de Valois, sœur du Roi Charles IX est belle, jeune et catholique. Pour renforcer la France, Catherine de Médicis, sa mère, la marie de force au protestant Henri de Navarre. Mais le massacre de la Saint Barthélemy est là qui s’annonce.

Notre avis : La Reine Margot concentre toutes les obsessions de Chéreau : sa volonté d’abolir les frontières entre cinéma et théâtre, son goût de la tragédie shakespearienne, son profond désir de sonder grandeur et décadence des figures qu’il dépeint. Sa mise en scène somptueuse, sa puissance visuelle et l’immense qualité de son interprétation en font une fresque magistrale à (re)découvrir absolument sur grand écran en version restaurée.

Après le film, intervention de Julie Pilorget, docteure en histoire, sur les figures féminines du film (durée : 30 min)

Dans le cadre du Festival Play It Again !

Cinéma Le Trianon 2 Rue Carnot, 93230 Romainville, France Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33183745600 http://www.cinematrianon.fr Un premier cinéma fut détruit pendant la seconde guerre mondiale. Un nouveau cinéma, de style Paquebot, est reconstruit par l’architecte Charles Genêtre en 1953, sur l’emplacement de trois immeubles sinistrés. Le cinéma n’a pratiquement pas changé depuis cette époque. Entièrement rénové en 2012, il est en activité et est équipé des derniers standards en matière d’image (projection laser) et de son (Dolby 5.1) Métro ligne 11 arrêt Romainville-Carnot Bus 105 / 129 / 318 / 322. Arrêt Carnot.

Projection du film La Reine Margot de Patrice Chéreau (1994)

La Reine Margot