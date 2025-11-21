Les grands crus du Thé

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

Le terroir, l’altitude, les conditions de récolte… Autant de facteurs qui influencent la qualité et la rareté des thés d’exception. Lors de cet atelier, vous découvrirez différents grands crus soigneusement sélectionnés.

À l’instar du vin, le thé possède lui aussi ses grands crus. Chacun d’entre eux porte sa propre singularité il peut être le fruit d’une localisation géographique unique, de conditions climatiques propres à la récolte, d’un savoir-faire particulier ou encore provenir de théiers centenaires.

Leur seul véritable point commun leur rareté. Éphémères par nature, ces thés d’exception ne sont produits qu’en quantités limitées.

La dégustation s’accompagne de mignardises choisies pour s’accorder aux thés.

Sur inscription, limité à 6 personnes.

Organisé par Ophélie Grebic. .

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 7 83 82 51 12 ophelie.grebic@gmail.com

English :

Terroir, altitude, harvesting conditions? All these factors influence the quality and rarity of exceptional teas. During this workshop, you’ll discover a number of carefully selected grands crus.

German :

Das Terroir, die Höhenlage, die Erntebedingungen? All diese Faktoren beeinflussen die Qualität und die Seltenheit von außergewöhnlichen Tees. In diesem Workshop lernen Sie verschiedene sorgfältig ausgewählte Grand Crus kennen.

Italiano :

Terroir, altitudine, condizioni di raccolta? Sono tutti fattori che influenzano la qualità e la rarità di tè eccezionali. Durante questo workshop, scoprirete una serie di grands crus accuratamente selezionati.

Espanol :

¿Terruño, altitud, condiciones de cosecha? Todos estos factores influyen en la calidad y la rareza de los tés excepcionales. Durante este taller, descubrirá una serie de grands crus cuidadosamente seleccionados.

