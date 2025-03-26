LES GRANDS DUCS – GARE DU MIDI Biarritz

LES GRANDS DUCS Début : 2026-02-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Initialement prévu le 24 mars 2025, le spectacle est reporté au 5 février 2026.Les billets restent valables. Veuillez vous rapprocher de votre point de vente initial pour toute demande de remboursement.Trois acteurs sur la touche entreprennent une tournée théâtrale pleine d’imprévus et de rebondissements. Georges Cox, Victor Vialat et Eddie Carpentier sont de vieux comédiens sur le retour. L’un court le cachet, le second vit mal sa retraite, le troisième a une réputation telle que personne ne veut l’engager. Tous les trois réunissent néanmoins à se faire embaucher dans une pièce de théâtre. Un boulevard médiocre appelé Scoubidou avec dans le rôle titre : Carla Mile, une diva excentrique. Leur producteur, Chapiron fils, criblé de dettes, va tout faire pour saboter leur tournée, et toucher ainsi l’argent des assurances. Mais les trois comédiens résistent avec panache pour défendre leurs petits rôles, et pour ne pas laisser passer, ce qui pourrait bien être, la dernière chance de leur vie ! Adaptation exceptionnelle pour le théâtre du film de Patrice Leconte. Les Grands ducs Mise en scène Jean-Luc MOREAU

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64