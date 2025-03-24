Les Grands Ducs Report du 24/03/25 Gare du Midi Biarritz

Les Grands Ducs Report du 24/03/25 PROMO 30%

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

VERONIQUE GENEST REJOINT LE CASTING !

Trois acteurs sur la touche entreprennent une tournée théâtrale pleine d’imprévus et de rebondissements.

Georges Cox, Victor Vialat et Eddie Carpentier sont de vieux comédiens sur le retour.

L’un court le cachet, le second vit mal sa retraite, le troisième a une réputation telle que plus personne ne veut l’engager.

Tous les trois réussissent néanmoins à se faire embaucher dans une pièce de théâtre.

Un boulevard médiocre appelé Scoubidou avec dans le rôle-titre Carla Milo, une diva excentrique.

Leur producteur, Chapiron fils, criblé de dettes, va tout faire pour saboter leur tournée, et toucher ainsi l’argent des assurances.

Mais les trois comédiens résistent pour défendre leurs petits rôles, et pour ne pas laisser passer, ce qui pourrait bien être, la dernière chance de leur vie !

Adaptation du film culte de Patrice Leconte. .

