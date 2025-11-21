Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les grands ducs cinéma théâtre Rex Valréas

Les grands ducs cinéma théâtre Rex Valréas vendredi 21 novembre 2025.

Les grands ducs

cinéma théâtre Rex 11 place cardinal Maury Valréas Vaucluse

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 21:00:00
fin : 2025-11-21 22:45:00

Date(s) :
2025-11-21

Comédie avec Georges Beller,Philippe Chevallier,Véronique Genest
  .

cinéma théâtre Rex 11 place cardinal Maury Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 04 71  cinemarexvalreas@gmail.com

English :

Comedy starring Georges Beller,Philippe Chevallier,Véronique Genest

German :

Komödie mit Georges Beller,Philippe Chevallier,Véronique Genest

Italiano :

Commedia con Georges Beller, Philippe Chevallier, Véronique Genest

Espanol :

Comedia con Georges Beller,Philippe Chevallier,Véronique Genest

