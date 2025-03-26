Les grands enfants – Chalon-sur-Saône
Les grands enfants – Chalon-sur-Saône samedi 17 janvier 2026.
Saône-et-Loire
Les grands enfants Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif :
Tarif de base plein tarif Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Une comédie sur les parents, les enfants, les amis.
Sami et Thomas sont les meilleurs amis du monde depuis toujours, à tel point que leurs enfants respectifs, se sont mariés ensemble. Un vrai bonheur, qu’une grande nouvelle vient bousculer…
Sami et Thomas sont prêts à tout pour leurs enfants, mais encore plus pour sauver leur amitié. Mais vraiment prêt à tout…
De Sébastien Blanc et Nicolas Poiret
Avec Frédéric Bouraly et Eric Laugérias
Mise en scène Anne Bouvier EUR.
Salle Marcel Sembat
Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 83 19 15 15 contact@anim15.com
English : Les grands enfants
German : Les grands enfants
Italiano :
Espanol :
L’événement Les grands enfants Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-03-26 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I