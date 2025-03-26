Les grands enfants – Chalon-sur-Saône

Les grands enfants – Chalon-sur-Saône samedi 17 janvier 2026.

Saône-et-Loire

Les grands enfants Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Une comédie sur les parents, les enfants, les amis.

Sami et Thomas sont les meilleurs amis du monde depuis toujours, à tel point que leurs enfants respectifs, se sont mariés ensemble. Un vrai bonheur, qu’une grande nouvelle vient bousculer…

Sami et Thomas sont prêts à tout pour leurs enfants, mais encore plus pour sauver leur amitié. Mais vraiment prêt à tout…

De Sébastien Blanc et Nicolas Poiret

Avec Frédéric Bouraly et Eric Laugérias

Mise en scène Anne Bouvier EUR.

Salle Marcel Sembat

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 83 19 15 15 contact@anim15.com

