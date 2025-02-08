Les grands enfants Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône
Les grands enfants Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône samedi 17 janvier 2026.
Les grands enfants
Salle Marcel Sembat Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 39.5 – 39.5 – 39.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17 22:00:00
Date(s) :
2026-01-17
LES GRANDS ENFANTS Avec Eric Laugérias et Frédéric Bouraly
Une comédie sur les parents, les enfants, les amis.
Sami et Thomas sont les meilleurs amis du monde depuis toujours, à tel point que leurs enfants respectifs, se sont mariés ensemble. Un vrai bonheur qu’une grande nouvelle vient bousculer…
Sami et Thomas sont prêts à tout pour leurs enfants, mais encore plus pour sauver leur amitié. Mais vraiment prêts à tout… .
Salle Marcel Sembat Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Les grands enfants
German : Les grands enfants
Italiano :
Espanol :
L’événement Les grands enfants Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-08-20 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I