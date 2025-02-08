Les grands enfants Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône

Les grands enfants Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône samedi 17 janvier 2026.

Salle Marcel Sembat Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 39.5 – 39.5 – 39.5 EUR

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17 22:00:00

2026-01-17

LES GRANDS ENFANTS Avec Eric Laugérias et Frédéric Bouraly

Une comédie sur les parents, les enfants, les amis.

Sami et Thomas sont les meilleurs amis du monde depuis toujours, à tel point que leurs enfants respectifs, se sont mariés ensemble. Un vrai bonheur qu’une grande nouvelle vient bousculer…

Sami et Thomas sont prêts à tout pour leurs enfants, mais encore plus pour sauver leur amitié. Mais vraiment prêts à tout… .

Salle Marcel Sembat Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

