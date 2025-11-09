Les Grands Enfants Le Colisée Lens

Les Grands Enfants Le Colisée Lens dimanche 9 novembre 2025.

Les Grands Enfants Le Colisée

12 rue de Paris Lens Pas-de-Calais

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Les Grands Enfants » est une comédie sur les parents, les enfants, et les amis.

Une comédie centrée sur l’amitié indéfectible entre Sami et Thomas, deux pères dont les enfants se sont mariés. Leur bonheur est mis à l’épreuve par une grande nouvelle, les poussant à tout faire pour préserver leur amitié… quitte à franchir certaines limites. .

12 rue de Paris Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 69 08 18 billetterie@mairie-lens.fr

English :

Les Grands Enfants » is a comedy about parents, children and friends.

German :

Les Grands Enfants » ist eine Komödie über Eltern, Kinder und Freunde.

Italiano :

Les Grands Enfants » è una commedia su genitori, figli e amici.

Espanol :

Les Grands Enfants » es una comedia sobre padres, hijos y amigos.

