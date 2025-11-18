Les grands enjeux de la restauration scolaire Halle des douves Bordeaux

Les grands enjeux de la restauration scolaire Mardi 18 novembre, 18h00 Halle des douves Gironde

Entrée libre sur inscription.

L’Udaf de la Gironde organise une conférence animée par Hélène Périvier, présidente du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA), économiste et directrice du programme PRESAGE à Sciences Po.

Chaque jour, plus de 6 millions d’enfants déjeunent à la cantine, soit près d’un milliard de repas par an. Pourtant, selon le rapport du HCFEA (2024), l’accès à la restauration scolaire reste inégal, les coûts mal connus, et les tarifications très hétérogènes d’un territoire à l’autre.

Le rapport identifie cinq grands défis : accessibilité pour tous, justice sociale et tarification équitable, qualité nutritionnelle et santé publique, transition écologique, inclusion et éducation.

Hélène Périvier présentera un état des lieux critique et des recommandations concrètes : étendre le dispositif « Cantine à 1€ », harmoniser les pratiques tarifaires, créer une base de données publique, améliorer les infrastructures, inclure systématiquement les enfants en situation de handicap.

La conférence sera suivie d’échanges avec la salle et d’un moment convivial.

Événement ouvert aux élus, acteurs associatifs, professionnels de l’enfance et familles.

Halle des douves 4 rue des douves – 33800 Bordeaux

