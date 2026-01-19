Les grands entretiens des Franciscaines Vanessa Schneider s’entretient avec Delphine Horvilleur Deauville

Les grands entretiens des Franciscaines Vanessa Schneider s’entretient avec Delphine Horvilleur

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Delphine Horvilleur a participé au comité scientifique de l’exposition inaugurale Sur les chemins du paradis en 2021. Elle revient aujourd’hui pour un grand entretien avec Vanessa Schneider.

Delphine Horvilleur a participé au comité scientifique de l’exposition inaugurale Sur les chemins du paradis en 2021. Elle revient aujourd’hui pour un grand entretien avec Vanessa Schneider.

Née à Nancy en 1974, Delphine Horvilleur s’installe à 18 ans à Jérusalem où elle commence des études de médecine à l’Université hébraïque. De retour en France, elle s’oriente vers le journalisme et, en 2000, intègre le bureau du Proche-Orient de la rédaction de France 2 à Jérusalem. Elle étudie ensuite au séminaire rabbinique du Hebrew Union College à New York et est ordonnée rabbin en 2008. Elle officie au sein du Judaïsme en mouvement, dirige le média en ligne TENOUA et anime les Ateliers Tenoua, qui réunissent quelque 300 personnes chaque mois à Paris. Elle est l’auteure, entre autres, de Comment ça va pas ? Conversations après le 7 octobre (Grasset, 2024), Il n’y a pas de Ajar (Grasset, 2022), Vivre avec nos morts (Grasset, 2021) et Réflexion sur la question antisémite (Grasset, 2019). .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les grands entretiens des Franciscaines Vanessa Schneider s’entretient avec Delphine Horvilleur

Delphine Horvilleur was a member of the scientific committee for the inaugural exhibition Sur les chemins du paradis in 2021. She returns today for a wide-ranging interview with Vanessa Schneider.

L’événement Les grands entretiens des Franciscaines Vanessa Schneider s’entretient avec Delphine Horvilleur Deauville a été mis à jour le 2026-01-19 par OT SPL Deauville