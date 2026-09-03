Les grands entretiens Rue de Lavaud La Souterraine
jeudi 29 avril 2027 · Rue de Lavaud · La Souterraine
Informations pratiques
La Souterraine
Les grands entretiens
Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-29 21:00:00
fin : 2027-04-29
Date(s) :
2027-04-29
Dans une époque où les émissions littéraires ont peu à peu disparu du paysage audiovisuel et des heures de grande écoute, Les Grands Entretiens se proposent de faire revivre ces grandes rencontres avec les figures littéraires du XXe siècle. Inspirés par les grandes heures de l’époque de Bernard Pivot et de sa célèbre émission Apostrophe ou encore de Radioscopie de Jacques Chancel, trois comédiennes et comédiens remontent le temps pour faire revivre avec brio les plus grandes figures littéraires, artistiques ou politiques du siècle dernier. À chaque opus, deux interviews distinctes, d’un auteur et d’une autrice, qui parlent de leur art, bien sûr, mais aussi des petites choses de leur existence, qui font le sel de ces face-à-face mais éclairent aussi rétrospectivement leur œuvre. Devant les personnages plus vrais que nature, on est d’abord séduit par la forme mais, au fil de l’interview, .
Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les grands entretiens
L’événement Les grands entretiens La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays Sostranien
À voir aussi à La Souterraine (Creuse)
- Journées du Patrimoine à La Souterraine La Souterraine 19 septembre 2026
- Atelier « Mission chapelle du futur », Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur, La Souterraine 19 septembre 2026
- Atelier broderie, Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur, La Souterraine 19 septembre 2026
- Concert de l’orchestre à cordes La Souterraine 20 septembre 2026
- Loto Salle des Fêtes La Souterraine 20 septembre 2026