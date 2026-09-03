Les grands entretiens Rue de Lavaud La Souterraine

Informations pratiques

La Souterraine

Les grands entretiens

Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-29 21:00:00

fin : 2027-04-29

Date(s) :

2027-04-29

Dans une époque où les émissions littéraires ont peu à peu disparu du paysage audiovisuel et des heures de grande écoute, Les Grands Entretiens se proposent de faire revivre ces grandes rencontres avec les figures littéraires du XXe siècle. Inspirés par les grandes heures de l’époque de Bernard Pivot et de sa célèbre émission Apostrophe ou encore de Radioscopie de Jacques Chancel, trois comédiennes et comédiens remontent le temps pour faire revivre avec brio les plus grandes figures littéraires, artistiques ou politiques du siècle dernier. À chaque opus, deux interviews distinctes, d’un auteur et d’une autrice, qui parlent de leur art, bien sûr, mais aussi des petites choses de leur existence, qui font le sel de ces face-à-face mais éclairent aussi rétrospectivement leur œuvre. Devant les personnages plus vrais que nature, on est d’abord séduit par la forme mais, au fil de l’interview, .

Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr

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English : Les grands entretiens

L’événement Les grands entretiens La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays Sostranien