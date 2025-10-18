Les Grands Feux 2025 Henrichemont

Les Grands Feux 2025 Henrichemont samedi 18 octobre 2025.

Les Grands Feux 2025

Henrichemont Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-18

Les Grands Feux reviennent en cette fin d’année dans le village de La Borne. Cet évènement incontournable de l’année est aussi une précieuse occasion de partage entre potiers, passionnés !

Laissez vous porter par l’ambiance des Grands Feux.

Au programme visites guidées, expositions, concerts, ateliers pratiques pour petits et grands… et bien d’autres surprises à découvrir ! .

Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 26 96 21

English :

The Grands Feux return to the village of La Borne at the end of the year. This not-to-be-missed event of the year is also a precious opportunity for potters and enthusiasts to share their passion!

German :

Die Grands Feux kehren am Ende des Jahres in das Dorf La Borne zurück. Dieses unumgängliche Ereignis des Jahres ist auch eine wertvolle Gelegenheit zum Austausch unter Töpfern, die leidenschaftlich gerne töpfern!

Italiano :

I Grandi Fuochi tornano nel villaggio di La Borne alla fine dell’anno. Questo imperdibile evento dell’anno è anche una preziosa occasione per ceramisti e appassionati di condividere la propria passione!

Espanol :

Los Grandes Fuegos regresan al pueblo de La Borne a finales de año. Esta cita ineludible es también una gran oportunidad para que alfareros y aficionados se reúnan y compartan su pasión

L’événement Les Grands Feux 2025 Henrichemont a été mis à jour le 2025-09-12 par OT BOURGES