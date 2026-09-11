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AGENDA · Biscarrosse

Les Grands Lacs Aéro Biscarrosse

dimanche 4 octobre 2026 · Biscarrosse

Les Grands Lacs Aéro Biscarrosse

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Aérodrome des Grands Lacs
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Biscarrosse

Les Grands Lacs Aéro

Aérodrome des Grands Lacs Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:30:00
fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Conférence « A la recherche du Petit Prince »

Show Aérien

Animations et restauration sur place   .

Aérodrome des Grands Lacs Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96 

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English : Les Grands Lacs Aéro

L’événement Les Grands Lacs Aéro Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Grands Lacs

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