Informations pratiques

Biscarrosse

Les Grands Lacs Aéro

Aérodrome des Grands Lacs Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:30:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Conférence « A la recherche du Petit Prince »

Show Aérien

Animations et restauration sur place .

Aérodrome des Grands Lacs Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

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English : Les Grands Lacs Aéro

L’événement Les Grands Lacs Aéro Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Grands Lacs