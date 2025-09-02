Les grands magasins, cathédrales de la consommation par Géraldine GUERIN Rue du Général de Gaulle Pontivy

Les grands magasins, cathédrales de la consommation par Géraldine GUERIN Rue du Général de Gaulle Pontivy mardi 13 janvier 2026.

Les grands magasins, cathédrales de la consommation par Géraldine GUERIN

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 14:30:00

fin : 2026-01-13 16:30:00

Date(s) :

2026-01-13

Conférence proposée par l’UTL de Pontivy

Conférencière nationale et historienne de l’art, diplômée de l’Ecole du Louvre, Géraldine Guérin a travaillé dans de nombreuses institutions culturelles prestigieuses telles que l’institut de France, le musée du Louvre ou le domaine de Chantilly. Aujourd’hui installée en Bretagne en tant qu’indépendante, elle intervient principalement pour le musée de la Compagnie des Indes de Lorient et met en place des visites et des conférences dynamiques et interactives, avec une sensibilité particulière pour le thème des voyages et des explorations maritimes

Les Galeries Lafayette, la Samaritaine, le Printemps Haussmann ou encore le Bon Marché, sont des adresses cultes. À partir des années 1850, supplantant les boutiques spécialisées et les petits commerces, les grands magasins, véritables cathédrales de la consommation fleurissent dans les grandes villes européennes et américaines, rendant leurs fondateurs millionnaires. Leurs architectures monumentales et la mise en scène des marchandises révolutionnent les modes de consommation, transformant l’achat en une expérience sensorielle et divertissante. Retour sur l’histoire de ces lieux mythiques, du contexte de leur création et de leur évolution jusqu’à nos jours. .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 77 77 21 95

