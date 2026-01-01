Les Grands Magasins Maison du Pilier Rouge Le Mans

Les Grands Magasins

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-01-17 16:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Dans le cadre d’une exposition présentée à la Maison du Pilier-Rouge, partez à la découverte de l’histoire des grands magasins manceaux dans cette visite d’1h30. Cette balade vous emmènera, en partant du cœur historique, flâner dans le centre-ville moderne de la ville et ainsi ouvrir la porte de l’histoire de la vie sociale et mondaine mancelle au tournant des XIXe et XXe siècles…

Votre guide sera Sibyl Davy. .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

