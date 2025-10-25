LES GRANDS MAÎTRES Montpellier

En cette Journée Mondiale de l’Opéra, venez célébrer les splendeurs lyriques à travers un marathon musical où se croisent Mozart, Puccini, Saint-Saëns et Strauss.

Sous la direction élégante du chef britannique Leo Hussain et avec la présence rayonnante de la soprano sud-africaine Nombulelo Yende petite sœur de Pretty , émotion pure, virtuosité orchestrale et puissance dramatique de l’art lyrique se rejoignent. Le programme s’ouvre avec une suite étincelante d’Idomeneo de Mozart où la grâce rencontre l’intensité dramatique. Puis, laissez-vous envoûter par Puccini et sa pièce pour cordes composée en une nuit sous le coup d’une intense émotion. La célèbre Bacchanale de Samson et Dalila de Saint-Saëns embrase ensuite la scène de ses couleurs orientales et rythmes envoûtants.

Enfin, Richard Strauss clôt cette soirée d’exception avec des extraits de Capriccio, sa conversation en musique où le Sextuor introductif, d’une subtilité harmonique inégalée, précède la Scène finale, sublimée par le timbre unique de Nombulelo Yende. Un hommage éclatant entre grandeur classique, lyrisme puccinien, exotisme sensuel et sophistication straussienne.

Au Programme

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Idomeneo KV 367 Musique de ballet

Giacomo Puccini (1858 – 1924)

Crisantemi SC 65

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)

Samson et Dalila opus 47 Bacchanale

Richard Strauss (1864 – 1949)

Capriccio Sextuor et scène finale

±1h40 avec entracte .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

On World Opera Day, come and celebrate lyrical splendor with a musical marathon featuring Mozart, Puccini, Saint-Saëns and Strauss.

German :

An diesem Weltoperntag feiern Sie die lyrische Pracht mit einem musikalischen Marathon, bei dem Mozart, Puccini, Saint-Saëns und Strauss aufeinandertreffen.

Italiano :

In occasione della Giornata Mondiale dell’Opera, venite a celebrare gli splendori dell’opera con una maratona musicale con Mozart, Puccini, Saint-Saëns e Strauss.

Espanol :

Este Día Mundial de la Ópera, venga a celebrar el esplendor de la ópera con un maratón musical protagonizado por Mozart, Puccini, Saint-Saëns y Strauss.

