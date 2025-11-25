LES GRANDS PRIX DE L’INDUSTRIE Chaine BFM Business Paris

LES GRANDS PRIX DE L’INDUSTRIE Mardi 25 novembre, 21h30 Chaine BFM Business Eure-et-Loir

L’évènement est libre car diffusé sur la chaine BFM Business

Les Grands Prix de l’Industrie ont été lancés cette année par BFM Business pour mettre en lumière les initiatives les plus remarquables du secteur industriel français. Ces prix récompensent les entreprises qui se distinguent par leur capacité à innover, à se transformer et à contribuer au rayonnement de l’industrie française.

Les objectifs principaux sont les suivants :

• Valoriser l’industrie française : mettre en avant les réussites et les projets innovants des entreprises industrielles.

• Encourager la transformation : soutenir les initiatives qui participent à la modernisation et à la compétitivité du secteur.

• Promouvoir les talents : récompenser les équipes et les individus qui contribuent activement à l’évolution de l’industrie.

Voici les catégories :

• Usine 5.0 : Récompense les innovations intégrant automatisation, IA et IoT pour optimiser la production industrielle.

• Startup Industrielle : Valorise les jeunes entreprises qui innovent pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts de fabrication.

• Industrie et emploi : Récompense les initiatives favorisant l’innovation, l’emploi et le développement économique local.

• Décarbonation : Salue les efforts pour une production industrielle plus écologique et durable.

• Succès à l’export : Célèbre les entreprises françaises qui réussissent et se développent à l’international.

Ainsi que le prix spécial, « Personnalité industrielle », récompense un leader dont l’entreprise réussit commercialement ou en innovation, et qui soutient l’industrie française.

Présenté par Jérôme Tichit, Les Grands Prix de l’Industrie seront diffusés le 25 novembre à 21h30 sur BFM Business. L’occasion de célébrer les réussites de l’industrie française et de souligner l’importance de l’innovation et de la transformation pour l’avenir du secteur.

