Les Grands soirs de la Transition Maison de la Musique CDC Pays de Falaise Falaise

Les Grands soirs de la Transition

Maison de la Musique CDC Pays de Falaise 11 Rue des Ursulines Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 18:00:00

fin : 2026-03-17 20:00:00

Date(s) :

2026-02-24 2026-03-03 2026-03-17

Les Grands Soirs de la Transition arrivent à Falaise !

Dans le cadre du projet Pays de Falaise 2100, la Communauté de Communes du Pays de Falaise et la compagnie Bonne Chance vous invitent à trois soirées ouvertes à toutes et tous pour échanger, débattre et imaginer ensemble le futur du territoire.

Les Grands Soirs de la Transition arrivent à Falaise !

Dans le cadre du projet Pays de Falaise 2100, la Communauté de Communes du Pays de Falaise et la compagnie Bonne Chance vous invitent à trois soirées ouvertes à toutes et tous pour échanger, débattre et imaginer ensemble le futur du territoire.

Au programme

• 24/02 Habitats durables & mobilités douces

• 03/03 Économie circulaire & gestion des déchets

• 17/03 Énergies renouvelables & solutions fondées sur la nature

Des moments conviviaux pour partager vos idées et nourrir la création du spectacle Itinéraires de changement présence d’un DJ, animations ludiques et verre de l’amitié .

Maison de la Musique CDC Pays de Falaise 11 Rue des Ursulines Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 42 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Grands soirs de la Transition

The Grands Soirs de la Transition are coming to Falaise!

As part of the Pays de Falaise 2100 project, the Communauté de Communes du Pays de Falaise and the Bonne Chance company are inviting you to three evenings open to all to discuss, debate and imagine the future of the region together.

L’événement Les Grands soirs de la Transition Falaise a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Falaise Suisse Normande