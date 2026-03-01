Les Grands Yeux 2026 : festival du documentaire La Gaîté Lyrique Paris

Programme Les Grands Yeux

Vous connaissez le tardigrade, cet animal microscopique indestructible ? Vous vous êtes déjà demandé si deux escargots peuvent tomber amoureux ? Vous avez déjà rêvé ou cauchemardé d’être coincé à l’intérieur d’un jeu vidéo ? Savez-vous comment les filles vont à l’école en Afghanistan alors que cela leur est interdit ? Les Grands Yeux vous apporte toutes ces réponses, et bien plus encore !

Au programme : films, écoutes de podcast, exposition et expérience immersive, les Grands Yeux, c’est un festival pour de vrai, avec son jury d’enfants, des rencontres avec des réalisateur·ices, des ateliers, des discussions.

À découvrir en continu : la Fabrique du documentaire

Un lieu pour imaginer ses propres projets documentaires, découvrir d’autres formes documentaires, développer sa créativité, faire du stop motion, regarder des films en réalité virtuelle.

➜ Installation participative du Centre Cerise

➜ Installation participative Kimomö (lien externe)

Autour de KIMOMÖ un livret-jeu drôle et participatif, les enfants inventent leurs propres histoires inspirées de la programmation du festival.

➜ NI VU NI CONNU : Exposition participative de Anne-Cécile Bonnet (lien externe)

L’illustratrice Anne-Cécile Bonnet a imaginé une exposition participative sur les expressions autour de la « Vue ». Devant ses planches peintes à l’aquarelle qui « floute », on cherche, on devine, on plisse les yeux, on voit les choses à sa façon et parfois même on se souvient. Le public pourra compléter en imaginant une nouvelle expression autour du regard / la vue et les mettre en images à son tour !

➜ Exposition du livre documentaire (lien externe)Naturoscope (lien externe)de Fleur Daugey et Chiara Dattola (Actes Sud)

Le documentaire se déploie aussi dans les pages des livres ! Dans « Naturoscope », de magnifiques infographies autour permettent de se faire une idée des proportions ou dimensions étonnantes du monde qui nous entoure.

Avec Actes Sud, le Centre Cerise, Anne-Cécile Bonnet, KIMOMÖ

À propos

Les Grands Yeux est un festival organisé par la Halle Tropisme de Montpellier et la Gaîté Lyrique, en partenariat éditorial avec ARTE, pour ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure.

Tous les écrans ne sont pas mauvais pour les enfants et adolescent·es, nous en faisons le pari ! A travers une sélection de documentaires imaginée avec ARTE, le festival Les Grands Yeux, organisé par la Gaîté Lyrique et Tropisme, vous ouvre grand les yeux sur le monde, la nature et ses défis.

Du samedi 21 mars 2026 au dimanche 22 mars 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit

Chaque projection est conditionnée à la réservation (gratuit).

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

