Saint-Pardoux-le-Neuf

Les Granités A mesure, handle with care & armoni

Saint-Pardoux-le-Neuf Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-07 22:00:00

Date(s) :

2026-07-07

A l’ombre du clocher-mur de l’église de St-Pardoux-le-Neuf, au milieu des champs, une roue, un violon…

15h _ A Mesure Handle With Care (jeune public) _ par Accompany ME

18h _ Balade découverte de la commune et son église

19h _ A Mesure Handle With Care _ par Accompany ME

Evocation des forces et des fragilités d’une relation à deux. À travers le langage de la roue Cyr, deux femmes offrent un regard sur leur quotidien. Il y a une roue, il y a une cuisine, il y a des œufs. Et il y a elles, sensibles, vraies, engagées.

20h30 _ Armoni _ par Armoni

En quête de l’équilibre parfait entre acoustique et électronique, entre violon, voix et machines, voyage dans l’univers musical poétique, tantôt dansant, tantôt mélancolique d’Armoni.

Buvette et restauration

Spectacles gratuits, tout public .

Saint-Pardoux-le-Neuf 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 30 80 lesgranites@hautecorrezecommunaute.fr

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English : Les Granités A mesure, handle with care & armoni

L’événement Les Granités A mesure, handle with care & armoni Saint-Pardoux-le-Neuf a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze