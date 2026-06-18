Palisse

Les Granités Boys band baroque & Parquet sauvage

Le Bourg Palisse Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Une église, un étonnant clocher déporté, un pré, d’étonnantes sculptures, parfait décor pour un étonnant trio de musiciens baroques et une détonante fanfare colorée.

15h _ Boys band baroque (jeune public) _ par la Cie du Courcirkoui

18h _ Balade découverte de la commune et de son église

19h _ Boys band baroque _ par la Cie du Courcirkoui. Un concerto pour 3 acrobates, un peu musiciens, surtout circassiens. Tandis que les corps s’emmêlent, que les figures de forment, se renversent, s’inversent, jamais la musique ne cesse, réjouissante prouesse !

20h _ Parquet sauvage _ par la Roulotte Ruche. Irrésistiblement, tout en musique et fantaisie, les 8 artistes de cette fanfare colorée vous entraînent dans un bal improvisé, un peu trad, un peu groove, résolument festif et joyeux !

Buvette et restauration

Spectacles gratuits, tout public .

Le Bourg Palisse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 30 80 lesgranites@hautecorrezecommunaute.fr

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English : Les Granités Boys band baroque & Parquet sauvage

L’événement Les Granités Boys band baroque & Parquet sauvage Palisse a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze