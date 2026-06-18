Les Granités Cairns Alleyrat
Les Granités Cairns Alleyrat mardi 18 août 2026.
Alleyrat
Les Granités Cairns
Le Bourg Alleyrat Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 21:00:00
Date(s) :
2026-08-18
De l’église au lavoir, de la fontaine au puits, le petit patrimoine d’Alleyrat, tout de pierres de granite construit, résonne soudain différemment…
18h _ Balade découverte de la commune et de son petit patrimoine
19h _ Cairns _ par le collectif Merken
Deux acrobates, une musicienne et des pierres. De petites pierres qui créent la musique. Vibrations sableuses et rocailleurs. De grosses pierres qui font contrepoids. Tractions, suspensions, balanciers, valse des artistes dans les airs. Expérience saisissante d’un équilibre fragile et puissant.
Buvette et petite restauration
Spectacle gratuit, tout public .
Le Bourg Alleyrat 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 30 80 lesgranites@hautecorrezecommunaute.fr
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English : Les Granités Cairns
L’événement Les Granités Cairns Alleyrat a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze