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Les Granités Cairns Alleyrat

Les Granités Cairns Alleyrat

Les Granités Cairns Alleyrat mardi 18 août 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 19200 Alleyrat

Département : Corrèze

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Alleyrat

Les Granités Cairns

Le Bourg Alleyrat Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 21:00:00

Date(s) :
2026-08-18

De l’église au lavoir, de la fontaine au puits, le petit patrimoine d’Alleyrat, tout de pierres de granite construit, résonne soudain différemment…

18h _ Balade découverte de la commune et de son petit patrimoine
19h _ Cairns _ par le collectif Merken
Deux acrobates, une musicienne et des pierres. De petites pierres qui créent la musique. Vibrations sableuses et rocailleurs. De grosses pierres qui font contrepoids. Tractions, suspensions, balanciers, valse des artistes dans les airs. Expérience saisissante d’un équilibre fragile et puissant.

Buvette et petite restauration
Spectacle gratuit, tout public   .

Le Bourg Alleyrat 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 30 80  lesgranites@hautecorrezecommunaute.fr

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English : Les Granités Cairns

L’événement Les Granités Cairns Alleyrat a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze