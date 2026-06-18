Alleyrat

Les Granités Cairns

Le Bourg Alleyrat Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18 21:00:00

Date(s) :

2026-08-18

De l’église au lavoir, de la fontaine au puits, le petit patrimoine d’Alleyrat, tout de pierres de granite construit, résonne soudain différemment…

18h _ Balade découverte de la commune et de son petit patrimoine

19h _ Cairns _ par le collectif Merken

Deux acrobates, une musicienne et des pierres. De petites pierres qui créent la musique. Vibrations sableuses et rocailleurs. De grosses pierres qui font contrepoids. Tractions, suspensions, balanciers, valse des artistes dans les airs. Expérience saisissante d’un équilibre fragile et puissant.

Buvette et petite restauration

Spectacle gratuit, tout public .

Le Bourg Alleyrat 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 30 80 lesgranites@hautecorrezecommunaute.fr

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English : Les Granités Cairns

L’événement Les Granités Cairns Alleyrat a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze