Liginiac

Les Granités Mετά & Romane Beaugrand

Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 21:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Sur les hauteurs, proche des gorges où coule la Dordogne, s’élève fièrement le château de Marèges et ses 4 tours circulaires. Partez à la découverte de cette architecture castrale en musique, danse et poésie…

18h _ Mετά _ par la Cie Arkhè

Une musicienne à la flûte traversière et deux danseuses observent le patrimoine d’un œil malicieux. Variations gestuelles, sonores, jouées et dansées se succèdent joyeusement autour du château, emportant le public à sa suite.

19h30 _ Voix et violoncelle _ par Romane Beaugrand

Un dialogue, tout en intimité et douceur, entre voix, violoncelle et patrimoine bâti, mêlant compositions originales et réarrangements de chansons.

Buvette et petite restauration

Spectacles gratuits, tout public .

Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 30 80 lesgranites@hautecorrezecommunaute.fr

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English : Les Granités Mετά & Romane Beaugrand

L’événement Les Granités Mετά & Romane Beaugrand Liginiac a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze