Latronche

Les Granités Tarantata & Romane Beaugrand

Le Braud Latronche Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 15:00:00

fin : 2026-07-27 21:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Qui pourrait soupçonner cette parenthèse de nature féérique, de fleurs et de pièces d’eau, dissimulée sous la frondaison des arbres. A parcourir en mouvements et musique…

15h _ Balade musicale (jeune public) _ par Romane Beaugrand

18h _ Balade musicale _ par Romane Beaugrand.

Écoutez cette conversation qui s’installe entre la nature, la voix et le violoncelle de Romane, un dialogue fait d’harmonie brute, de mélodies entraînantes et de silences contemplatifs. Découverte musicale du jardin, moment en suspension…

19h30 _ Tarantata _ par la Cie Suspiri.

Une structure de bois, de métal et de cordes au cœur de la nature. L’acrobate et danseuse, s’y glisse, s’y emmêle, s’y démêle, et tourne au rythme soutenu des tarentelles. Une performance physique autant qu’un voyage poétique et lumineux.

Buvette et petite restauration

Spectacles gratuits, tout public .

Le Braud Latronche 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 30 80 lesgranites@hautecorrezecommunaute.fr

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English : Les Granités Tarantata & Romane Beaugrand

L’événement Les Granités Tarantata & Romane Beaugrand Latronche a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze