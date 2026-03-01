LES GRANS MOMES UN COUCOU DU TEXAS RUE DU CHATEAU Lassay-les-Châteaux

RUE DU CHATEAU ESPACE DES ARTS Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-03-29 16:00:00

2026-03-29

Théâtre à Lassay-les-Châteaux !
Familles Rurales Lassay, en partenariat avec la troupe des Grands Mômes de Gorron propose une comédie théâtrale un coucou du Texas de Gilles Picoche le dimanche 29 mars à 14h30, salle des Arts de Lassay.
Les réservations au Carrefour Express de Lassay jusqu’au 28 mars.   .

RUE DU CHATEAU ESPACE DES ARTS Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire   famillesrurales.lassay@gmail.com

