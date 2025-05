Les Grappes en Folies – Monpazier, 9 juin 2025 11:00, Monpazier.

Dordogne

Les Grappes en Folies Place du Foirail Nord Monpazier Dordogne

Début : 2025-06-09 11:00:00

fin : 2025-06-09 18:00:00

2025-06-09

Les vignerons de Bergerac et d’ailleurs vous font déguster leurs vins !

Restauration sur place ( Food truck & buvette )

7€ le verre pour la dégustation.

Entrée libre.

-> Place de l’église Monpazier (sous la halle si mauvais temps) .

Place du Foirail Nord

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 80 81 86

English : Les Grappes en Folies

Winegrowers from Bergerac and elsewhere will be on hand to taste their wines!

On-site catering (food truck & refreshment bar)

7? a glass for tasting.

Free admission.

-> Place de l’église Monpazier (under the covered market in case of bad weather).

German : Les Grappes en Folies

Die Winzer aus Bergerac und von anderswo lassen Sie ihre Weine probieren!

Verpflegung vor Ort ( Foodtruck & Getränkestand )

7? pro Glas für die Verkostung.

Freier Eintritt.

-> Platz der Kirche Monpazier (bei schlechtem Wetter unter der Halle).

Italiano :

I viticoltori di Bergerac e non solo saranno a disposizione per degustare i loro vini!

Ristorazione in loco (Food truck e bar)

7? al bicchiere per la degustazione.

Ingresso libero.

-> Place de l’église Monpazier (sotto il mercato coperto in caso di maltempo).

Espanol : Les Grappes en Folies

Los viticultores de Bergerac y otros lugares podrán degustar sus vinos

Catering in situ ( Food truck y bar de refrescos )

7? la copa para la degustación.

Entrada gratuita.

-> Place de l’église Monpazier (bajo el mercado cubierto en caso de mal tiempo).

