Lagraulière

Les Grauludiques Fête du jeu

Salle Polyvalente Lagraulière Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 00:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Le weekend du 30/31 mai a l’occasion de la fête mondial du jeu, grand weekend ludique et créatif sur la commune de lagrauliere.

Au programme: des jeux de société pour tout les âges, des jeux en bois géants, de la peinture sur figurine, des jeux de construction type kapla, du jeu de rôle et des ateliers créatifs spécial fête des mères !

Animations gratuites!

Restauration et buvette sur place .

Salle Polyvalente Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 10 79 55 pauline.gueraud19@gmail.com

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English : Les Grauludiques Fête du jeu

L’événement Les Grauludiques Fête du jeu Lagraulière a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze