Les gravières, des zones humides d'intérêt

Cazères-sur-l’Adour Landes

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

La Fédération Départementale des Chasseurs des Landes vous invite à une animation nature au coeur d’une partie réhabilitée de la Gravière de Cazères-Duhort-Renung. Ce site restauré, est aujourd’hui un espace privilégié pour la préservation des milieux naturels,

de la faune sauvage et de la flore inféodée à ces milieux spécifiques. Au programme, découverte du site réhabilité et de ses enjeux écologiques, observation de l’avifaune (migratrice), découverte des vaches béarnaises une race intégrée à un programme de conservation des races locales. Venez découvrir, partager et profiter d’un moment immersif au coeur d’un milieu naturel exceptionnel !

Animation proposée en partenariat avec Nexstone dans le cadre de la journée mondiale des zones humides. Balade prévoir des chaussures adaptées. Inscription obligatoire. .

Cazères-sur-l'Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

